Al Consiglio regionale dell’autonomia del Piemonte pare interessare davvero poco

“Il silenzio in aula non è una scelta mia, ho dato la mia

disponibilità. Il Consiglio ha ritenuto che per ragioni procedurali

non fosse il caso che intervenissi e mi adeguo a questa volontà”.

Così il presidente Sergio Chiamparino, martedì scorso, si

è espresso rispetto al comportamento dei consiglieri che hanno

“risposto picche” alla sua disponibilità a illustrare la delibera che,

in tempi rapidi e bypassando di fatto la sua maggioranza che ha

dimostrato di non averla presa proprio benissimo, è stata votata

dalla Giunta la scorsa settimana. Un provvedimento che secondo il

Governatore serviva solo a “non arrivare a mani vuote” all’incontro

romano con il viceministro agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa.

