Giovani piemontesi con la maglia azzurra

Saint Vulbas (Fr). In terra francese il primo botto dell’anno a livello internazionale. Nella mitica società di Saint Vulbas vanno in scena i Campionati Europei Under 18 e Under 23 con sei titoli in palio. Nell’Under 18 del Comitato Piemonte e stato convocato Stefano Aliverti e negli Under 23 difenderà i colori azzurri il campione Emanuele Soggetti entrambi tesserati per La Perosina-Boulenciel con lui il saluzzese Matteo Mana che gioca nel Campionato francese a Lione. Nell’ Under 18 fanno parte anche i giocatori veneti Samuel Zanier e Alex Zoia. Gli Under 18 saranno impegnati nelle specialità tecniche: Tiro Progressivo; Tiro di Precisione; Staffetta. Gli Under 23 scenderanno in campo nelle competizioni classiche: Individuale Coppie e Combinato. Ma c’è di più. A saint Vulbas debutterà il nuovo Commissario Tecnico Enrico Birolo (giocatore serie A nella BRB Ivrea) e il collaboratore Dario Campana, mentre il Capo Delegazione sarà Marco Bricco Vice Presidente della Federazione Italiana Bocce.

Articolo sul numero in edicola