In testa alla classifica insieme alla BRB Ivrea

La classifica provvisoria del Campionato Italiano di Società Volo serie A dopo la Undicesima giornata, Quarta del girone di Ritorno dà i primi dati seppure non ancora definitivi della griglia dei play-off in calendario il 24/25 marzo ad Alassio. I pronostici della vigilia non fanno testo nel gioco delle bocce perché sono rotonde e non si scopre mica l’acqua calda. I risultati finali di sabato 3 febbraio confermano la tesi che sovente nessuna squadra è profeta in patria. Infatti a Cordignano Veneto la Pontese è sconfitta con largo margine dalla Perosina-Boulenciel 7-17.

