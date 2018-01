Liberi da cosa, uguali a chi?

Li chiamano attori politici, ma quelli che si alternano sulla scena istituzionale non devono o, almeno, non dovrebbero prodursi nella finzione.

La politica, infatti, è (o, almeno, dovrebbe essere) un riuscito mix di scienza e tecnica, passione e energia. Non si tratta, quindi, d’interpretare

ruoli. La coerenza, in politica, non è un utile orpello. I protagonisti

italiani di quella che da tempo non è più nel nostro paese la rosminiana “maggior dell’arti”, purtroppo, preferiscono passare da un ruolo

all’altro come in una sorta di “commedia dell’arte” con tristi ricadute per tutti noi. “

Angelo Masciotta