Prà Catinat-Fenestrelle PartyInQuota

Tutto è pronto e conto alla rovescia per il grande evento.

La società VGMANIA, Tour Operator e Agenzia Viaggi, composta

da un gruppo di professionisti specializzati in numerosi

campi, dal turistico al web marketing, dal logistico agli eventi

in stretta collaborazione con l’Hotel Prà Catinat BM srl, sta

per organizzare la seconda edizione dell’avvenimento “PartyInQuota

2018 presso la struttura alberghiera di Prà Catinat

nelle date 11-12-13 maggio. Sono arrivate parecchie adesioni

dei giovani tra i 18 e 35 anni provenienti, in prevalenza, dalle

regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. L’obiettivo e di dare

visibilità a: territorio, struttura alberghiera ospitante, realtà che

operano in ambito sportivo. In evidenza la promozione di attività

escursionistiche, culturali e ricreative locali. Divertimenti

a raffica per una grande festa di tendenza in un contesto dove

lo sport, salute e benessere sono al primo posto. Al sabato

pomeriggio c’è in programma una sfilata per l’elezione di MissPartyInQuota

che verrà “incoronata” durante la grande serata

con il dj Don Paolo. Info e prenotazioni: Cell 348-8512916.