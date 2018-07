Torna la “Festa dei Partigiani di Montoso”

Commemorazione dei Caduti Civili e Partigiani della

Guerra di Resistenza, sabato e domenica prossimo, a Villar e Montoso di Bagnolo Piemonte. Ecco il programma: Sabato 7 luglio alle ore 18.15

al Cippo di San Rocco (Villar Bagnolo), deposizione corona

e onore ai Caduti; alle 18.30 Presso la Cappella di San Rocco,

celebrazione della S. Messa in ricordo dei Caduti Civili e Partigiani. Alle ore 21.15 a Montoso, tradizionale fiaccolata accompagnata da canti partigiani, con partenza da piazza Martiri della Libertà e arrivo al Monumento dei Caduti, che fissò nella pietra i nomi di 400 martiri per la Liberazione; Domenica 8 luglio: alle 9 ritrovo in Piazza Martiri della Libertà a Montoso; 9.20 corteo verso il Monumento ai Caduti, accompagnato dal Complesso Bandistico Bagnolese diretto dal maestro Mario Maurino, con alzabandiera, deposizione corone

in onore ai Caduti per la Libertà (partigiani, avieri, civili, internati e deportati). Alle 9.45 ritorno del corteo sul sagrato del Santuario di M.V. Assunta, con saluto del sindaco di Bagnolo e presidente del Comitato Intercomunale, Fabio Bruno Franco. Segue intervento di un rappresentante dell’Anpi. Alle ore 10.40 Orazione Ufficiale dell’ On. Chiara Gribaudo. Alle 11 Rito religioso ecumenico. Alle 15.30, sul sagrato del Santuario, esibizione del Gruppo musicale “Son de la Rue”.

Articolo sul numero in edicola a cura di Cristina Zanon